В Китае 9-летняя девочка удивила людей пластикой и выиграла конкурс шаолиньского кунг-фу

В Китае девятилетняя школьница выиграла взрослый конкурс шаолиньского кунг-фу, удивив людей пластикой своего тела, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, победительницу зовут Чжан Сюйсуань. Она соревновалась на престижном конкурсе вместе с другими 124 участниками, которые были во много раз старше ее. Несмотря на свой возраст, китаянка показала выступление, удивившее членов жюри и собравшихся зрителей. В итоге девочка вместе с 10 призерами получила титул "звезда шаолиньского кунг-фу".

Тренер Чжан рассказал, что девочка занимается кунг-фу уже четыре года и с каждым днем совершенствует свои навыки, а еще имеет "стальной характер".

"Даже если ей приходится тренироваться до 11 вечера для соревнований, она никогда не пожалуется на усталость или на то, что на тренировке слишком тяжело", - рассказал мужчина.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!