Пользователи интернета старше 50 лет оказались психически благополучнее сверстников

Циньпэн Чжан (Qingpeng Zhang) из Гонконгского университета с коллегами проанализировали данные из разных стран и пришли к выводу, что пользование интернетом связано с более высоким психическим благополучием в возрасте 50 лет и старше.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В анализ вошли более 87 500 людей этого возраста из шести международных когорт, которые охватывают 23 страны с высоким и средним уровнями доходов. Интернетом пользовались от 2.2% участников (Китай) до 84.8% (Дания). За медианный период в шесть лет в общей сумме было проведено почти 300 000 наблюдений.

После введения поправок на демографические данные, социоэкономический статус, образ жизни и физическое здоровье пользование интернетом оказалось связано с меньшими проявлениями депрессии: средний предельный эффект (AME) составил -0.09 (95-процентный доверительный интервал от -0.012 до -0.07; I2 = 70.68%; H2 = 3.41), а также более высокой удовлетворенностью жизнью (AME 0.07; 95-процентный доверительный интервал от 0.05 до 0.10; I2 = 72.68%; H2 = 3.66) и лучшей оценкой собственного здоровья (AME 0.15; 95-процентный доверительный интервал от 0.12 до 0.17; I2 = 73.53%; H2 = 3.78).

В трех странах - Великобритании, Китае и США - более высокая частота пользования Сетью была связана с лучшими показателями психического здоровья в целом.