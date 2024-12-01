Шведские ученые разрабатывают метод предсказания землетрясений
Ученые Стокгольмского университета под руководством профессора Аласдера Скелтона работают над созданием метода, который позволит предсказывать землетрясения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исследования показали, что микротрещины, образующиеся в земной коре за несколько недель до события, влияют на состав воды. Это может служить индикатором приближающегося стихийного бедствия.
"Возможность точно сказать, когда произойдет землетрясение, - это своего рода "священный Грааль" геологии. Все хотят этого добиться", - говорит профессор А. Скелтон.
Перед землетрясением, в микротрещины в зоне эпицентра проникает вода, и вступая в контакт с новыми поверхностями, изменяет свой химический состав. С 2008 года ученые, регулярно собирающие пробы воды из скважины на севере Исландии, наблюдали, как перед землетрясениями с магнитудой выше 5 в 2012, 2013 и 2020 годах концентрация определенных элементов в воде изменялась за несколько недель до события.
Эти наблюдения позволили ученым предположить, что такие изменения могут предсказывать около 30 процентов землетрясений с вероятностью от 62 до 85 процентов.
Несмотря на успех, метод пока ограничен наблюдениями в одном регионе. Ученые планируют провести дальнейшие испытания в Италии, где тектонические условия сложнее, а состав пород отличается от исландских. Это поможет выяснить, будет ли метод работать в других геологических условиях.
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