Летящий к Земле астероид может столкнуться с Луной

Астероид 2024 YR4 летит к Земле, но есть очень небольшой шанс, что Луна примет удар на себя.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NaukaTV, по прогнозам на основе последних наблюдений глыба размером с Пизанскую башню врежется в Землю 22 декабря 2032 года с вероятностью 2,1%. Новые орбитальные расчеты, выполненные Дэвидом Рэнкином из Аризонского университета, инженером группы охотников за астероидами Catalina Sky Survey, показывают около 0,3% вероятности столкновения объекта с Луной.

Такой сценарий был бы предпочтительнее для человечества. На Луне может образоваться кратер диаметром от 500 до 2000 метров, но Земля не пострадает.

"Существует вероятность, что это выбросит часть материала, который может ударить по Земле, но я очень сомневаюсь, что это вызовет какую-либо серьезную угрозу", - говорит Рэнкин. "Мы были бы в полной безопасности на Земле", - подтверждает профессор планетологии Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона.

По его мнению, небольшие фрагменты выброшенного материала могут долететь до Земли, но сгорят в атмосфере.

В отличие от Земли, у Луны нет атмосферы, чтобы защитить ее от 2024 YR4. Поэтому если он врежется на ошеломляющей скорости 50 тысяч км/ч, это вызовет взрыв в 343 раза более мощный, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму.

Взрыв "был бы очень заметен для любого космического аппарата, наблюдающего с лунной орбиты", полагает Майкл Буш из Института SETI в Калифорнии. Но может быть не заметен невооруженным глазом с Земли, поскольку "вспышка будет конкурировать с яркостью остальной части Луны".

"Вспышка от удара испарившейся породы будет видна с Земли даже днем", - заверил, в свою очередь, Коллинз.

"Удар может быть ярче полной Луны. Можно с уверенностью сказать, что его будет видно невооруженным глазом", - согласен астроном Дэниел Бамбергер из обсерватории Нортхолт-Бранч в Лондоне.

По расчетам Рэнкина, в случае столкновения 2024 YR4 с нашим спутником область возможных мест удара простирается от юга от Моря Кризисов на севере до кратера Тихо на юге - все на видимой стороне Луны.