Эксперты рассказали, что Моисей мог разделить Красное море благодаря природному явлению

Эксперты рассказали, что Моисей мог разделить Красное море благодаря редкому природному явлению.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Star.

Группа исследователей из США и Израиля заявила, что ей удалось смоделировать ситуацию, при которой воды могли временно отступить, открыв путь через мелководную зону. Согласно их выводам, такое явление могло произойти в определенных метеорологических условиях.

Специалисты использовали данные гидродинамического моделирования и исторические сведения о возможных местах пересечения Красного моря, упоминаемых в Библии. По их словам, сильный ветер, дующий в течение нескольких часов подряд, мог вытолкнуть воду из мелководной лагуны или залива, создав проход по дну, которое на время стало сухим.

Такое природное явление известно как "обратный нагон воды", когда сильный ветер может отогнать воду от побережья на значительное расстояние. Ученые подчеркнули, что их работа не ставит целью подтвердить или опровергнуть библейское повествование, а предлагает возможное естественное объяснение события, часто воспринимаемого как чудо.