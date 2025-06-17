На популярный пляж в Шотландии выкинуло человеческую ногу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Star.

На популярном пляже Прествик в Айршире была обнаружена человеческая нога, все еще закутанная в носок и обутая в туфель. Об этом сообщила пресс-служба полиции Шотландии, подтвердившая факт находки и начало расследования.

По словам очевидца, который первым наткнулся на останки утром во время прогулки по пляжу, нога была частично зарыта под водорослями. На данный момент неизвестно, кому принадлежала конечность, а также каким образом она оказалась в воде, сколько времени находилась там до обнаружения и при каких обстоятельствах была отделена от тела.

Примечательно, что инцидент произошел в том же городе, где более двадцати лет назад жил и действовал известный серийный маньяк Уильям Беггс, прозванный "Резчиком из озера", отбывающий пожизненное заключение. Полиция Шотландии пока не связывает текущую находку с делом Беггса, но продолжает расследование.