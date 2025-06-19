У Австралийской моли обнаружили способности к астрономии

Австралийская моль богонг (Agrotis infusa) оказалась первым известным беспозвоночным, способным ориентироваться по звездам во время миграций. Открытие сделали ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Лундского университета в Швеции.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Каждую весну миллиарды мотыльков Agrotis infusa отправляются из засушливых регионов южной Австралии в прохладные пещеры в Австралийских Альпах, где проводят лето в состоянии спячки. Несмотря на то, что ранее было известно об их способности использовать магнитное поле Земли для навигации, точные механизмы навигации оставались неясными.

Чтобы выяснить, может ли моль ориентироваться по звездам, исследователи провели серию лабораторных экспериментов. Они отловили мотыльков во время миграции и поместили их в специальную установку, где над ними проецировалось ночное звездное небо. При этом магнитное поле Земли было нейтрализовано. В этих условиях насекомые продолжали лететь в своем обычном миграционном направлении - исключительно с помощью ориентации на звезды.

Когда изображение звездного неба развернули на 180 градусов, моль меняла направление полета на противоположное. А при случайной перестановке звезд насекомые полностью теряли ориентацию. Дополнительно ученые зафиксировали нейронную активность в мозге мотыльков, подтверждая, что они реагируют на изменение положения звезд.

"Богонг - первое известное беспозвоночное, которое использует звезды для долгих перелетов, направляясь в места, где никогда ранее не бывало", - рассказал один из авторов исследования, профессор Эрик Уоррант.

По его словам, до этого подобной способностью обладали только люди и некоторые ночные птицы. Ученый уточнил, что среди насекомых для миграции по звездам не ориентируется никто. Даже бабочка-монарх, известная своими дальними перелетами, использует для навигации солнце и собственные "внутренние часы".