Ученый рассказал, когда загадочный межзвездный объект может достичь Земли

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS может приблизиться к Земле в конце 2025 года. Об этом заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании уточнили, что профессор отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля.

"Лёб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года", - сказано в публикации.

По словам ученого, объект может нести зонд или даже оружие, если является инопланетным кораблем.

При этом исследователи отметили аномально большие размеры тела для межзвездного объекта. Предположительно, его ширина составляет более 19 км.