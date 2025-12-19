Над Антарктикой зафиксирована самая короткая озоновая дыра за годы наблюдений

В 2025 году дыра в озоновом слое над Антарктикой закрылась значительно раньше, чем обычно, и стала самой короткой за последние шесть лет. По словам озонометриста, руководителя 30-й Украинской антарктической экспедиции Александра Полудня, полное восстановление озонового слоя зафиксировали уже 1 декабря - это самая ранняя дата с 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, по словам исследователя, которые приводит Национальный антарктический научный центр, об этом свидетельствуют данные Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS), NASA, а также украинской антарктической станции "Академик Вернадский", находящейся на острове Галиндез.

Именно на этой станции, которая ранее принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей", в 1980-х годах и было открыто явление озоновой дыры. Этим термином описывают существенное снижение концентрации озона в стратосфере. Обычно, объясняют ученые, это явление наблюдается в период с августа по ноябрь.

В сообщении говорится, что украинские полярники продолжают непрерывный мониторинг озонового слоя, поддерживая один из самых длинных в мире рядов наблюдений. В этом году первые показатели ниже 220 единиц Добсона, означающие появление озоновой дыры, были зафиксированы 3 августа, а стабильное возвращение к норме - в пределах 270-290 единиц - началось с 17 ноября.

Всего в течение сезона заниженные значения наблюдались в 81% дней. Минимальный показатель составлял 160 единиц Добсона - это выше, чем в ряде предыдущих лет.

По данным CAMS и NASA Ozone Watch, озоновая дыра в 2025 году была относительно небольшой уже второй год подряд, особенно на фоне значительно больших и длительных участков истощения озона в 2020-2023 годах. Концентрации озона в этом году также были выше.

Специалисты Национального антарктического центра напоминают, что размеры озоновой дыры меняются ежегодно. После стремительного роста с начала 1980-х годов ситуация стабилизировалась в 2000-х, а затем началось постепенное восстановление озонового слоя. Это связывают с глобальным запретом на использование озоноразрушающих веществ, принятым еще в 1987 году.

В то же время на состояние озона влияют и природные факторы - солнечная активность, вулканические извержения, океанические процессы и другие климатические колебания. Несмотря на это, последние наблюдения дают основания для осторожного оптимизма: озоновая дыра над Антарктикой постепенно уменьшается.

Напомним, что озоновая дыра над Антарктикой в 2025 году была пятой наименьшей с 1992 года, когда начало вступать в силу международное соглашение о постепенном отказе от озоноразрушающих химических веществ. Как сообщили в новом совместном отчете NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований, несмотря на то, что размер озоновой дыры может колебаться ежегодно, нынешние наблюдения показывают: ограничения, принятые в рамках Монреальского протокола и его последующих поправок, работают и обеспечивают постепенное восстановление озонового слоя.