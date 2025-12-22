Женщина нашла сумку Louis Vuitton, собирая мусор в богатом районе

Женщина из США нашла сумку Louis Vuitton, собирая мусор в обеспеченном районе, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блогер Клаудия Вон демонстрируют свои находки во время "сборки мусора" в богатом районе. Как рассказала женщина, во время одного такого рейда она нашла выкинутую сумку Louis Vuitton, стоимостью $1500.

Ее первый "трофей", вспоминает американка, - сумочка, которую она внимательно осмотрела и обнаружила, что это вещь Кристиана Лубутена. Она также нашла еще одну сумку той же марки и повязку на голову.

Клаудия также нашла складной стул, который решила отдать нуждающемуся, детскую кроватку бренда Restoration Hardware, маленький стол, стоячий стол и даже кровать. Вон отметила, что никогда не ожидала обнаружить такие ценные вещи просто возле мусорных баков.

Видео вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи удивлялись, какие вещи люди готовы выбрасывать.

"Первой моей мыслью было, что сумочку украли и бросили", - пишут комментаторы.