Мужчина разбогател благодаря интуиции

Житель города Тонтитаун, США, Томас МакКоули доверился интуиции и сорвал джекпот в лотерее. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Счастливчик рассказал, что довольно часто покупал лотерейные билеты. Однажды, возвращаясь с обеда, он зашел в магазин, и у него появилось хорошее предчувствие. МакКоули расценил его как шанс выиграть в лотерее и не ошибся. Благодаря этому он разбогател на 100 тысяч долларов.

По словам мужчины, сначала он не мог поверить в свою удачу, а потом с трудом заставил себя вернуться к работе. МакКоули признался, что потратит выигрыш на покупку машины, в которой можно перевозить инвалидную коляску. Она необходима для его тещи.