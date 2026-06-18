https://news.day.az/unusual/1842388.html «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вышла в эфир с новым сообщением. Об этом рассказал Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее активностью, передает Day.Az. Новое сообщение появилось в 10:50 по московскому времени. "НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547", - говорится в нем.
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вышла в эфир с новым сообщением. Об этом рассказал Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее активностью, передает Day.Az.
Новое сообщение появилось в 10:50 по московскому времени.
"НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547", - говорится в нем.
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