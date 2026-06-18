«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", вышла в эфир с новым сообщением. Об этом рассказал Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее активностью, передает Day.Az.

Новое сообщение появилось в 10:50 по московскому времени.

"НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547", - говорится в нем.