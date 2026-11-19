В теоретической квантовой модели возможность вернуть распадающиеся атомы к более раннему состоянию ограничивается тем, как долго окружающая среда сохраняет следы их излучения. Такой вывод сделали Якир Ааронов из Тель-Авивского университета и Авшалом Элицур из Израильского института перспективных исследований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, их работа размещена на сервере препринтов arXiv.

Исследователи рассмотрели гипотетическую систему, в которой квантово совмещены несколько вариантов течения собственного времени. Отбор определенных исходов позволяет получить поведение, похожее на ускорение, остановку или обратный ход эволюции системы.

В качестве примера авторы взяли замкнутую ячейку с возбужденными атомами, испускаемым ими светом и поглощающими стенками. Все эти части учитывались вместе. Проверкой "обращения" служило то, что начавшие распадаться атомы вновь оказывались сильнее возбуждены.

Для схемы с двумя квантовыми вариантами эффект сохранялся лишь в пределах времени памяти окружения. После этого различия между состояниями света и атомов мешали получить нужный результат.

Теоретически продвинуться дальше можно, усложнив схему. Однако вероятность успешного отбора при этом резко, экспоненциально снижается, а к свойствам среды предъявляются дополнительные требования.