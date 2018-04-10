Ученые создадут из яда паука лекарство от паралича

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами обнаружили, что яд паука Heriaeus melloteei может стать основой для создания лекарств от гипокалиемического периодического паралича.

Это заболевание вызвано мутацией генов, приводящих к возникновению так называемых токов "утечки" через потенциал-зависимые ионные каналы NaV1.4 в скелетных мышцах. В результате такого дефекта "подтекающего" канала мышцы оказываются неспособны отвечать на сигналы нервной системы, и развивается слабость вплоть до паралича. До сих пор надежного лекарства от всех случаев этой болезни не существует. Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ), её результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Популярную механику.

В состав любой клеточной мембраны входят ионные каналы - белковые поры, избирательно пропускающие ионы внутрь клетки и наружу. За счет их работы мембрана оказывается неодинаково заряжена с двух сторон, то есть обладает разностью потенциалов. В отсутствие раздражающих стимулов она поддерживается на постоянном уровне. Под действием разнообразных сигналов определенные ионные каналы открываются или закрываются, изменяя таким образом ток ионов внутрь и наружу клетки, а также заряд мембраны. В результате некоторые клетки (нервные, мышечные и железистые) возбуждаются - получают возможность отвечать на сигнал.



Однако порой гены, кодирующие каналы, оказываются повреждены, и ответ клеток может стать неадекватным. Например, дефекты потенциал-чувствительных участков потенциал-зависимых натриевых каналов NaV1.4 в мышцах приводят к тому, что даже в закрытом состоянии они "протекают". В клетку просачиваются ионы натрия, из-за чего разность потенциалов мембраны изменяется. Сигналы от нервной системы более не способны возбудить мышцу - развивается паралич. У больных гипокалиемическим периодическим параличом второго типа развивается слабость вплоть до полного обездвиживания. К сожалению, существующие лекарства для облегчения их состояния зачастую неэффективны.

Структура комплекса канала Nav1.4 из мышц человека с токсином Hm-3 из яда паука Heriaeus melloteei по данным ЯМР. (A) Комплекс Hm-3 (голубой/фиолетовый) с первым потенциал-чувствительным доменом (DI) канала (песчаный/красный). Вид сбоку, со стороны липидного бислоя. (В) Комплекс токсин-канал. Вид на плоскость мембраны со стороны внеклеточного пространства

"Наша работа посвящена изучению потенциал-зависимых ионных каналов человека, в частности, рассмотрению мутаций NaV1.4 канала из скелетных мышц, отвечающих за развитие тяжелого заболевания - гипокалиемического периодического паралича второго типа. В работе впервые показано, что существуют природные соединения, способные заблокировать токи "утечки" через мутантные каналы", - рассказывает Михаил Петрович Кирпичников, доктор биологических наук, академик РАН, декан биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



Используя арсенал методов генной и белковой инженерии, электрофизиологии, ЯМР-спектроскопии и компьютерного моделирования, исследователи изучили причины "неправильной" работы поврежденного мутацией канала. В качестве блокатора был впервые предложен токсин из яда паука Heriaeus melloteei, и, согласно результатам, полученным с помощью сайт-направленного мутагенеза, электрофизиологии, ЯМР-спектроскопии и компьютерного моделирования, он фиксирует потенциал-чувствительный участок канала в положении, устраняющем ток "утечки".



"Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами. Полученная нами модель взаимодействия канала и токсина из яда паука открывает перспективы для разработки новых лекарств", - заключает Александр Василевский, кандидат химических наук, преподаватель МГУ и заведующий лабораторией в ИБХ РАН.



Работа выполнена российскими учёными совместно с зарубежными коллегами из Института неврологии Университетского колледжа Лондона и Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе при поддержке Российской академии наук (программа "Молекулярная и клеточная биология") и Российского научного фонда (РНФ).

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