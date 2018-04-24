"Мгновенная карма". В Китае макака отомстила обидевшему ее туристу - ВИДЕО
24 апреля 2018 21:16 130
В Китае обезьяна отомстила туристу, столкнувшему ее в воду, пишет Daily Mail.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во дворе храма в провинции Фуцзянь. Мужчина подкрался к макаке-резусу, которая сидела на перилах моста, и столкнул ее в пруд. Животное упало, но мгновенно забралось обратно и погналось за обидчиком.
Спасаясь от обезьяны, мужчина забежал в храм, однако макаку это не остановило. Более того, к погоне присоединился еще один примат.
В итоге макаки поцарапали обидчику лицо и руки.
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