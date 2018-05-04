Обманутый бизнесмен протаранил салон Porsche на своем Cayenne - ВИДЕО

На Тайване разгневанный бизнесмен разнес дилерский центр Porsche, въехав в него на своем Porsche Cayenne. Как сообщает Daily Mail, история берет свое начало в январе 2017 года, когда 42-летний Чу заказал себе новый Panamera Sport Turismo с дорогостоящими дополнительными опциями, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Сделка, которая была организована помощником бизнесмена, вылилась в 250 тысяч долларов за машину, тогда как обычно она стоит около 200 тысяч долларов, из которых 67 тысяч долларов Чу внес как депозит за свой новый Porsche.

Когда автомобиль приехал в Тайвань, оказалось, что никаких допопций в нем нет. Представители дилерского центра утверждали, что контракт на продажу не включал дополнительные услуги, которые, вероятно, забыл добавить помощник бизнесмена.

Чу отказался платить остаток за свой новый автомобиль и потребовал вернуть его деньги, на что дилерский центр начал угрожать забрать депозит, если бизнесмен нарушит договор купли-продажи.

В итоге Чу сел на свой Cayenne, протаранил салон, разбив в нем витрину, после чего стал угрожать менеджерам. Правда, потом мужчина стал рассказывать историю, что это произошло случайно, и он потерял управление, когда пытался избежать столкновения с проехавшим на красный свет автомобилем.

Однако против его версии говорит тот факт, что в дилерский центр он приехал с бензином и арматурой в салоне машины. Инцидент еще расследуется полицией.

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