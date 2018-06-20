В Китае взорвался автобус: пострадали 15 человек - ВИДЕО
20 июня 2018 11:07 249
В центре города Лэшань на юго-западе Китая взорвался автобус, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. 15 человек получили травмы и ранения. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 31-летний местный житель. Правоохранители исключили версию теракта, следствие продолжается.
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