В России пошел "кровавый" дождь - ВИДЕО
3 июля 2018 16:36 807
В Норильске после дождя на территории металлургического завода остались красные лужи. Машины также были покрыты ржавой жидкостью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия "кровавого" дождя.
Как сообщает FlashSiberia, красные лужи образовались из-за пыли с крыши одного из зданий металлургического завода.
Недавно на кровле цеха проводилась уборка, а красную пыль подготовили к выносу.
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