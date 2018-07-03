В России пошел "кровавый" дождь - ВИДЕО

3 июля 2018 16:36

В Норильске после дождя на территории металлургического завода остались красные лужи. Машины также были покрыты ржавой жидкостью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия "кровавого" дождя.

Как сообщает FlashSiberia, красные лужи образовались из-за пыли с крыши одного из зданий металлургического завода.

Недавно на кровле цеха проводилась уборка, а красную пыль подготовили к выносу. 

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