В Дагестане произошла перестрелка с боевиками, ранен полицейский

В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка с боевиками. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

Это случилось, когда сотрудники полиции проводили адресную проверку одного из домов.

"В результате один полицейский получил ранение", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что количество боевиков, которые укрываются в доме, сейчас уточняется.

В Хасавюртовском районе с марта действует режим контртеррористической операции, добавил собеседник агентства.

Позже стало известно, что боевики отказались сдаться и силовики начали штурм дома.

В последнее время в этом районе произошло уже несколько столкновений боевиков с сотрудниками правоохранительных органов. Так, вечером 29 августа около села Тотурбийкала полицейские попали под огонь, который по ним открыли из автомобиля, остановленного для проверки. Двое полицейских получили ранения, преступник скрылся с места происшествия. А 14 сентября похожий инцидент произошел у населенного пункта Чонтаул - там также при проверке автомобиля боевик начал стрельбу. Силовики его ликвидировали.

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