Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом адвокат Айрапетяна Рубен Киракосян сообщил ТАСС, передает Day.Az.

Айрапетяну заочно предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Его адвокат не знает, где тот находится. Киракосян также заявил, что обвиняемый готов явиться с повинной, но взамен просит освободить из СИЗО других фигурантов дела, среди которых есть его братья.

24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. По версии следствия, всего в драке участвовали около десяти человек, восемь из них задержаны.