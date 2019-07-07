Первую в мире плавучую ферму - коровник на воде - запустили в Нидерландах. Ее площадь составляет 900 квадратных метров, и этого места достаточно для жизни 32 животных, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, система опреснения морской воды обеспечивает коров питьем, а солнечные батареи дают электричество от энергии солнца. В частности, работают доильные аппараты и даже щетки для чистки животных.

По словам инженеров, создать такую ферму их заставила сама природа - почти половина земель в Нидерландах находится ниже уровня моря, и их постоянно затапливает, поэтому раньше угодья пришлось отвоевывать, создавая дамбы. Теперь нашли другой выход.

"Сейчас мы, так сказать, осваиваем новые земли. Просто они размещаются на воде, и теперь образуются новые пейзажи", - объяснил дизайнер фермы Петер Ван Вингерден.

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