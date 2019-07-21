Правительство Соединенного Королевства разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) 19 июля задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее информации, глава британского МИД Джереми Хант может в воскресенье объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций, в том числе мер по замораживанию иранских активов, в ответ на действия КСИР. Соединенное Королевство, продолжает The Telegraph, также может призывать ЕС и ООН восстановить отмененные в 2016 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе санкции против Ирана.

После поступления сообщений о задержании танкера в Великобритании в ночь с пятницы на субботу прошло заседание правительственного комитета Cobra, собирающегося для разрешения чрезвычайных ситуаций. Он рекомендовал судам Соединенного Королевства временно не заходить в воды Ормузского пролива. В британском кабмине также отметили, что Лондон сохраняет "глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства".

Перед заседанием комитета министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, "это обернется серьезными последствиями". Глава МИД дал понять, что Великобритания "на рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами. По его словам, "Иран окажется главным проигравшим" в ситуации, если свобода судоходства в регионе Персидского залива будет ограничена, и что интересам Тегерана будет отвечать как можно более быстрое разрешение ситуации. Хант также отметил, что обсудил в пятницу задержание танкера с госсекретарем США Майклом Помпео.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!