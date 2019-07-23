https://news.day.az/world/1140736.html ЕС призвал к сдержанности будущую коалицию, планирующую патрулировать Ормузский пролив
ЕС призвал к сдержанности будущую коалицию, планирующую патрулировать Ормузский пролив
Европейский союз (ЕС) находится в тесном контакте со странами, которые намерены патрулировать Ормузский пролив для обеспечения свободы навигации, однако призывает все стороны к сдержанности. Об этом заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Следим за развитием ситуации и находимся в тесном контакте со всеми странами, которые работают над достижением безопасности морских путей в Ормузском проливе. Мы повторяем свой призыв к максимальной сдержанности", - заявила она.
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