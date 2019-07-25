Участок главной трассы обрушился в Сочи. Об этом сообщают "Кубанские новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Речь идет об автомобильной дороге А-147.

"На место направлены силы и средства МЧС России", - сообщили в МЧС по региону.

В настоящее время в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и шквалистого ветра до 20 м/с.

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