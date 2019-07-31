Жители провинции Хунань (Китай) даже немного испугались, когда обнаружили у себя в доме этого странного паука.

Необычное создание, снятое на видео, ползает по растению, и его внешний вид озадачил зрителей - такое впечатление, что на теле паука нарисовано жуткое лицо, напоминающее человеческое, передает Day.Az со ссылкой на120.su.

Впрочем, страсти вокруг паука разгорелись совершенно зря. Кто-то назвал его мутантом, другие были уверены, что это выходец с другой планеты, но дискуссии положил конец комментарий одного из пользователей интернета. Незнакомец заявил, что перед нами - "Ebrechtella tricuspidata". Этот паук-краб действительно причудливо выглядит, но абсолютно безобиден и уж точно не является инопланетянином.

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