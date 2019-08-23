Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую ответ действиям президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, ЕС в одностороннем порядке должен ввести таможенные пошлины на американские товары, в том числе технологических гигантов - Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Кроме того, предполагается, что страны Европы будут оказывать активное содействие развитию собственных технологических компаний.

В программе указано, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 миллиардов долларов в акции перспективных компаний континента. Этот шаг должен позволить Европе конкурировать с американскими компаниями.

Авторы документа настаивают на более решительных действиях в торговой сфере. В настоящий момент эти предложения находятся на стадии рассмотрения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!