В китайской провинции Шаньси на севере страны, на участке, отведенном для игровой площадки, обнаружили гробницу периода правления династии Тан. Ее удалось найти во время строительных работ, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Изначально рабочие мельком увидели фрески и сохранившуюся керамику. О находке они сразу же доложили в отдел культурной реликвии и археологии города Тайюань.

Стиль фресок и глиняной посуды относит гробницу к династии Шэн Тан, правление которой пришлось на 713 и 766 годы нашей эры.

Размер и качество фресок и гравюр на надгробии указывают на то, что гробница принадлежала кому-то значимого ранга. Его личность к настоящему моменту не была установлена.

Фреска на боковой стене изображает женщину, за которой следят три служителя, играющие на инструментах и ​​делающие подношения. Само надгробие представляет собой каменный квадрат.

Предполагается, что рядом может быть еще одна гробница.

Дальнейшее строительство детского игрового комплекса пока приостановлено, пишет портал Historyblog.

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