Фальшивая продукция заполнит рынки Великобритании, если страна выйдет из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем, причем эта продукция в основном будет считаться итальянской. Об этом заявили в ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Made in Italy останется без европейской защиты и будет испытывать незаконную конкуренцию со стороны имитирующих продуктов, которые продаются за океаном и в странах, не входящих в ЕС", - говорят в Coldiretti.



В качестве примера в ассоциации назвали продажи ненастоящего итальянского игристого вина (просекко) в разлив или в банках, а также появление "наборов" для домашнего производства вин "Бароло" или "Вальполичелла" и сыра пармезан.



Объем экспорта итальянского продовольствия в Великобританию в 2018 г. достиг 3,4 млрд евро, что сделало ее четвертой страной в списке партнеров Италии в этой отрасли.



Наибольшая доля приходит на вино (827 млн евро) "благодаря буму просекко", отмечают в Coldiretti. Подсчитано, что в Британии продается каждая третья бутылка игристого вина, отправляемая Италией на экспорт.



"Продукт, символизирующий Made in Italy, может серьезно пострадать из-за тарифных барьеров и таможенных проблем, которые могут последовать за Brexit'ом без соглашения", - заявили в ассоциации.



Как сообщалось ранее, британское правительство ранее опубликовало часть документов о возможных последствиях Brexit без сделки. Из них следует, что проблемы начнутся в первый же день.



Помимо роста общественных беспорядков власти ожидают значительного роста цен на электроэнергию, сложностей с поставками продуктов и лекарств.



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