Шесть членов одной семьи - четыре женщины и два ребенка - погибли при взрыве заложенной на обочине дороги мины в афганской провинции Каписа. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил в среду телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, трагедия произошла во вторник вечером. Подробности случившегося пока не приводятся.

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