https://news.day.az/world/1161859.html Мощный взрыв в Афганистане, погибли шесть членов одной семьи
Мощный взрыв в Афганистане, погибли шесть членов одной семьи
Шесть членов одной семьи - четыре женщины и два ребенка - погибли при взрыве заложенной на обочине дороги мины в афганской провинции Каписа. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил в среду телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, трагедия произошла во вторник вечером. Подробности случившегося пока не приводятся.
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