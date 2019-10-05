https://news.day.az/world/1162976.html В Кашмире прогремел взрыв, много пострадавших
В Кашмире прогремел взрыв, много пострадавших
Не менее 14 человек пострадали в субботу при взрыве гранаты в индийском городе Анантнаг, расположенном на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство Reuters информировало о семи раненых.
По данным полиции, взрыв произошел возле правительственного учреждения. Среди пострадавших оказался полицейский.
Правоохранительные органы утверждают, что взрыв был произведен террористами.
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