Не менее 14 человек пострадали в субботу при взрыве гранаты в индийском городе Анантнаг, расположенном на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Reuters информировало о семи раненых.

По данным полиции, взрыв произошел возле правительственного учреждения. Среди пострадавших оказался полицейский.

Правоохранительные органы утверждают, что взрыв был произведен террористами.

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