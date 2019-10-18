Совет директоров МАГАТЭ в понедельник, 21 октября, приступит к официальному голосованию по кандидатам на пост нового генерального директора агентства, сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Совете управляющих МАГАТЭ прошли два неофициальных рейтинговых голосования. Первое состоялось 10 октября. Согласно его результатам, постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси получил 15 голосов, и.о. гендира МАГАТЭ Корнел Феруцэ - 14 голосов, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо - четыре голоса. За кандидата от Словакии, главу комитета по атомному надзору страны Марту Жиакову не проголосовал никто, и она сняла свою кандидатуру.

Результаты второго неофициального голосования, состоявшегося 15 октября уже по трём кандидатам, оказались почти идентичны итогам первого.

"Избирательная гонка в МАГАТЭ вступает в новую фазу. В понедельник совет управляющих приступит к тайному официальному голосованию, сначала по всем 3 кандидатам. Тот, кто наберёт наименьшее число голосов, автоматически выходит из гонки. Оставшиеся два кандидата продолжат борьбу, пока один из них не наберёт 24 голоса (из 35), то есть 2/3. Если выборы зайдут в тупик, вся процедура может быть повторена "с нуля", начиная с нового выдвижения кандидатов", - написал Ульянов в Twitter.

В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.

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