https://news.day.az/world/1169794.html В Армении прогремел взрыв, есть погибшие
Отмечается, что на место происшествия был направлен отряд спасателей. Данных о причинах инцидента пока нет.
В Армении прогремел взрыв, есть погибшие
Два человека погибли, один получил увечья при взрыве автомобиля в армянском селе Антарут, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В результате взрыва автомобиля, произошедшего 27 октября утром в селе Антарут (в 35 километрах от Еревана), погибли два человека, еще один пострадал", - говорится в сообщении на сайте МЧС Армении.
Отмечается, что на место происшествия был направлен отряд спасателей. Данных о причинах инцидента пока нет.
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