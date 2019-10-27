Два человека погибли, один получил увечья при взрыве автомобиля в армянском селе Антарут, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате взрыва автомобиля, произошедшего 27 октября утром в селе Антарут (в 35 километрах от Еревана), погибли два человека, еще один пострадал", - говорится в сообщении на сайте МЧС Армении.

Отмечается, что на место происшествия был направлен отряд спасателей. Данных о причинах инцидента пока нет.



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