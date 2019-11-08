Появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения в частной клинике в районе Авджилар провинции Стамбул, на котором запечатлено вооруженное нападение на врача-азербайджанку, работающую в этой клинике.

Как сообщает Oxu.Az, на кадрах видно, как врач - владелец клиники вечером подошел к кабинету своей коллеги, передает Day.Az.

Увидев, что дверь заперта, он стал стучаться, но дверь ему никто не открывал.

Выяснены и подробности инцидента.

Владелец медучреждения 66-летний Джалал Тосуноглу состоял в любовных отношениях с 35-летней коллегой Аидой Хасыевой. Приревновав ее, турок установил в автомобиле женщины камеру. Когда А.Хасыева обманула, отвечая на вопрос, где она была, Тосуноглу разозлился и выстрелил в нее.

Состояние раненой азербайджанки оценивается как тяжелое.

Д.Тосуноглу задержан. По решению суда он заключен под стражу.

Отметим, что у А.Хасыевой есть трехлетний ребенок.

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