Официальный представитель Mazda в России - компания "Мазда мотор рус" - отзывает 35 801 автомобиль Mazda CX-97 из-за возможных проблем с работой рассеивателя заднего фонаря, сообщается на сайте "Росстандарта", передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c 1 марта 2007 г. по 29 апреля 2013 г.

"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым", - говорится в сообщении.



Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На автомобилях проверят и при необходимости заменят оба задних фонаря модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве). Все работы будут бесплатны для владельцев.

