Геологи открыли в Индии запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны. Об этом сообщает издание India Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость драгметалла оценивается приблизительно в 12 триллионов рупий.



По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.

Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас - 8133,5 тонны. Второе место пока занимает Германия - 3366 тонн.

Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад - в 1992 году. О том, что в регионе есть месторождения, объявили еще в 2005-м.

