https://news.day.az/world/1206710.html «Ювентус» проиграл «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО
«Ювентус» проиграл «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО
"Лион" обыграл "Ювентус" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб победил со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Единственный мяч во встрече забил Люка Тузар. "Ювентус" в концовке матча провел несколько опасных атак, однако мяч так и не побывал в воротах соперника.
Отметим, что "Лион" на групповом этапе ЛЧ выступал в одном квартете с "Зенитом".
Ответный матч команды проведут 17 марта в Турине.
Лион - Ювентус - 1:0. Гол и лучшие моменты
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Лион" (Лион) - "Ювентус" (Турин) - 1:0 (1:0)
Гол: Тузар, 31
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