"Лион" обыграл "Ювентус" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб победил со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Единственный мяч во встрече забил Люка Тузар. "Ювентус" в концовке матча провел несколько опасных атак, однако мяч так и не побывал в воротах соперника.

Отметим, что "Лион" на групповом этапе ЛЧ выступал в одном квартете с "Зенитом".

Ответный матч команды проведут 17 марта в Турине.

Лион - Ювентус - 1:0. Гол и лучшие моменты

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Лион" (Лион) - "Ювентус" (Турин) - 1:0 (1:0)

Гол: Тузар, 31

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