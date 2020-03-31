В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 837 человек, достигну 12 428 случаев.

Об этом сообщил во вторник глава Департаменте гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели. По его словам, в настоящий момент инфицированы 77 653 человек, на 2 107 больше чем накануне. При этом 59% заразившихся находятся на домашнем режиме изоляции. Боррелли также указал, что снижается число поступающих в отделения интенсивной терапии.

Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 105 792 человек.