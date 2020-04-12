В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные - молодые люди 18-25 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Протесты начались после гибели 19-летнего подростка в ходе преследования полицейским патрулем. Он пытался скрыться от стажей порядка на скутере, но врезался в один из преследовавших его автомобилей полиции и скончался на месте.

В результате местная молодежь вступила в прямые столкновения со стражами порядка. Полицейских закидывали камнями, пострадало несколько автомобилей. По данным ведомства, операция по задержанию все еще продолжается, сообщает телеканал "Россия 24".