Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к 25 тыс.

В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 28 июня зарегистрировано 24 645 инфицированных коронавирусом.

Фактически сейчас лечатся 10 445, число получающих лечение уменьшилось на 112 пациентов. В общей сложности умерли 427 пациентов ( число умерших увеличилось на 6 человек).