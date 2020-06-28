https://news.day.az/world/1248532.html Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к 25 тыс.
Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к 25 тыс.
В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.
В общей сложности на утро 28 июня зарегистрировано 24 645 инфицированных коронавирусом.
Фактически сейчас лечатся 10 445, число получающих лечение уменьшилось на 112 пациентов. В общей сложности умерли 427 пациентов ( число умерших увеличилось на 6 человек).
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