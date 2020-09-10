В Украине пожар уничтожил село

Село Горобьевка Харьковской области Украины оказалось фактически уничтоженным вследствие лесных пожаров, которые вспыхнули в начале сентября.

Фотографии из населенного пункта опубликовала в Facebook журналистка Анна Черненко.

"Куры, кролики сгорели, а кот, слава богу, утром вернулся", "Это очень страшно. У одних от хаты остался ящик с консервацией, у других - оплавленная подкова на счастье. И пепел", "Наше село мертвое", "Пока тушил пожар по ту сторону села, огонь уничтожил мой дом", - цитирует она жителей села.

Day.Az со ссылкой на Гордон представляет кадры последствий пожара.