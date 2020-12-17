"Эрдоган - человек, который держит слово".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос "С кем из мировых лидеров удобнее работать, с кем не комфортно?" президент России сказал, что никогда не делит лидеров других стран на хороших и плохих: "Нет хороших и плохих. Мои зарубежные коллеги грамотные люди высокого класса подготовки. Они действуют, исходя из национальных интересов. И я исхожу из национальных интересов. Я не делю их на хороших или плохих. Вы упомянули президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган - человек, который держит слово, мужчина. Он понимает, что выгодно для своей страны, и идет до конца".