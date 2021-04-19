Власти и оппозиция Грузии подписали соглашение по выходу из политического кризиса

Представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции провели переговоры в резиденции президента Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, после встречи проходит церемония подписания соглашения, предложенного президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в Грузии.

От оппозиции документ подписали Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), Алеко Элисашвили("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"). Кроме того на подписании присутствуют бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого нацдвижения" Саломе Самадашвили, которые подпишут документ индивидуально.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы - появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Первое - досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе - в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.