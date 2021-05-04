https://news.day.az/world/1339636.html Индия столкнулась с COVID-апокалипсисом - ВИДЕО
Индия столкнулась с COVID-апокалипсисом - ВИДЕО
В Индии 12-й день подряд число заболевших за сутки превышает 300 тысяч человек, на катастрофически высоком уровне показатели смертности.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в крематории длинные очереди, погребальные костры в столице разводят на автомобильных парковках и в парках.
Медики отмечают, что в эту волну штамм коронавируса наиболее агрессивен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре