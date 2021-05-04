Индия столкнулась с COVID-апокалипсисом

В Индии 12-й день подряд число заболевших за сутки превышает 300 тысяч человек, на катастрофически высоком уровне показатели смертности.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в крематории длинные очереди, погребальные костры в столице разводят на автомобильных парковках и в парках.

Медики отмечают, что в эту волну штамм коронавируса наиболее агрессивен.