https://news.day.az/world/1341997.html Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей
Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: [по] 1 млн семьям погибших, 400 тыс. - людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. - легкой степени [тяжести]", - говорится в сообщении.
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