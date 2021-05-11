Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей

Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: [по] 1 млн семьям погибших, 400 тыс. - людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. - легкой степени [тяжести]", - говорится в сообщении.