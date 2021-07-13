В Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом
Утром во вторник, 13 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 847108 зараженных (+730 за сутки).
При этом в настоящий момент заражены 4623 человек.
6439 заболевших COVID-19 умерли.
835982 (+190) человек выздоровели.
За последние сутки проведены 61655 тестов. В 1,33% случаев выявлялся коронавирус.
Состояние 45 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 14 из них в критическом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,27.
Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Поселки Кфар Йона, Шаарей Тиква, Цофим и город Йехуд имеют статус "красных". Города Од а-Шарон, Маале-Адумим и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Беэр-Яаков, Холон, Пардес Хана, Нетания, Раанана, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Хадера, Нес Циона, Явне, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо - "желтые".
Отметим, что хотя число зараженных в последние недели росло и можно было говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период - в возрастной категории 20-49 лет. 16% - в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% - старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.
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