Глава Европарламента не исключил диалога с талибами по вопросу гуманитарных коридоров

Глава Европейского парламента Давид Сассоли не исключил возможности диалога с представителями радикального движения "Талибан" по вопросу организации гуманитарных коридоров в Афганистан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для диалога нужны [минимум] двое. Если со стороны новых афганских властей появятся такие признаки, то мы не отступим. Если мы хотим организовать гуманитарные коридоры, нам нужно согласие нового правительства в Кабуле", - сказал он в опубликованном в четверг поздно вечером интервью газете La Repubblica.

По мнению Сассоли, разрешением гуманитарного кризиса в Афганистане "должны заниматься не только соседние страны". "Если ЕС хочет быть глобальным игроком, то он не должен смотреть в другую сторону", - подчеркнул глава ЕП.

1 сентября Сассоли, выступая в среду на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед, выразил глубокое разочарование в связи с тем, что ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Он призвал сделать выводы из этой ситуации, которые, по его мнению, должны заключаться в усилении власти институтов ЕС, в частности путем перехода к системе принятия внешнеполитических решений в Совете ЕС голосованием и квалифицированным большинством голосов, а не консенсусом.

В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Любляне заявил, что государства Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии в Кабуле и членов их семей.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.