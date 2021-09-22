https://news.day.az/world/1382532.html В Москве впервые за три года сгорел электробус - ВИДЕО
В Москве впервые за три года сгорел электробус - ВИДЕО
В Москве минувшей ночью сгорел электробус, пассажиров в нем в момент пожара не было. Об этом сообщил в Telegram столичный департамент транспорта, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Причиной возгорания называется короткое замыкание в приборной панели водителя. Дептранс отмечает, что этот пожар стал первым за все время трехлетней эксплуатации электробусов в городе.
Представляем вниманию читателей видео, снятое случайным прохожим, которым поделился телеграм-канал ЧП 18+.
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