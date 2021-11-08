Саакашвили госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья

Экс-президента Грузии Михаила Саакшвили перевели в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью, заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - сказано в заявлении службы.

Сегодня Саакашвили осмотрел врачебный консилиум, созданный по решению Минздрава Грузии. Его лечащий врач Николоз Кипшидзе сообщил, что все члены консилиума единогласно пришли к выводу о необходимости срочной госпитализации Саакашвили из-за ухудшения состояния его здоровья.