У берегов Мексики перехватили 1,6 т кокаина

Мексиканские военные перехватили два катера с крупной партией кокаина в Тихом океане около побережья страны. Об этом говорится в опубликованном в субботу вечером сообщении министерства военно-морских сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе досмотра катеров было обнаружено в общей сложности 1,6 тонны кокаина. Семь граждан Мексики, участвовавших в перевозке наркотиков, задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.