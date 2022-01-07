https://news.day.az/world/1424336.html Землетрясение в Перу
Землетрясение в Перу
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 10 км к северо-востоку от города Чосика, в котором проживают 88,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
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