Землетрясение в Перу

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии 10 км к северо-востоку от города Чосика, в котором проживают 88,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.